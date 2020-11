« Ça change de Drucker ! » s'exclame François-Xavier Demaison en pleine émission. Bienvenue chez les Extravagantes ! Un cabaret show totalement décalé qui nous plonge dans l'univers fascinant des créatures : Soa de muse, Brenda Mour, Patachtouille, Oiseau Joli et Corrine. Paris Première renoue avec le monde de la nuit avec des artistes spectaculaires, glamour, talentueuses et totalement fascinantes. Chaque mois, avec humour et un sens du spectacle inégalé, elles entraînent dans leur univers un invité. Entre chansons et plaisir du jeu, faux cils et feux de la rampe, elles proposent à leur hôte un parcours haut en couleurs et truffé de surprises. Interviews, happenings, sketches et performances musicales viennent « cueillir » notre invité et révéler de lui une facette insoupçonnée. Les Extravagantes réussiront-elles à révéler la créature cachée en François-Xavier Demaison ?