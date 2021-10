Elles ont déringardisé le féminisme et leur nom serait aujourd'hui aussi reconnu que celui du pape ou d'une star du foot. Seins nus, poings brandis, couronnes de fleurs autour de la tête, les Femen ont été de toutes les grandes actualités, de toutes les luttes. Pendant un an et demi, ces militantes courageuses et intrépides nous ont accueilli au cœur de leur organisation. Elles nous ont fait partager leurs ambitions, leurs espoirs et leurs colères. © Piments Pourpres Production

