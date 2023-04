Burgers appétissants et leur fromage fondant, pizzas chargées de délicieuses garnitures ou desserts enrobés de crème... Michael Chernow, animateur de télévision et restaurateur, met toute son énergie à dénicher les plats les plus instagrammables du moment à travers les États-Unis. Un programme à ne pas regarder le ventre vide ! © AETN