Top Chef : les meilleurs moments

1 émission

Avec ses 130 épisodes pour une durée qui dépasse les 300 heures de programme, Top Chef vous a fait vivre des émotions incroyables au fil des ans. Dans Top Chef : les meilleurs moments, redécouvrez les séquences les plus mémorables du concours, les recettes les plus incroyables, les candidats les plus emblématiques, leurs plus grands fous rires et leurs plus grosses déceptions, mais aussi les plus gros coups de cœur du jury sans oublier leurs plus gros coups de gueule ! © Studio 89