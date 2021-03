Kev & Gad : "Tout est possible"

1 spectacle

Vingt ans les séparent, et pourtant Gad Elmaleh et Kev Adams, les deux poids lourds de l'humour français, se retrouvent ensemble pour la première fois sur scène dans un show explosif : « Tout est Possible » ! En présence de milliers de spectateurs, avec une mise en scène spectaculaire et des décors exceptionnels, ils reviennent tant sur les petits travers du quotidien que sur des situations extrêmes, des parodies et des aventures plus drôles les unes que les autres ! © Adams Family et KS2 Productions