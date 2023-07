Jerry Maguire, agent de vedettes du sport américain, est riche, beau et célèbre. Mais sa vie mondaine et factice lui pèse. Une nuit, il remet sa vie en question dans une note qu'il rédige : ses convictions ne sont-elles pas plus importantes que l'argent et les contrats ? Cette réflexion signe le début de sa transformation personnelle et professionnelle... © SONY