Miles Richards et Alastair Ryle, deux jeunes hommes issus de la haute bourgeoisie anglaise, sont prêts à tout pour intégrer le Riot Club, cercle très secret de l’université d’Oxford, dans laquelle ils étudient. Après un rite d'initiation assez humiliant, ils atteignent leur objectif. Mais ce lieu a la réputation d’être un lieu de débauche, et c’est justement lors d’une énième beuverie que tout va déraper… © BLUE PRINT PICTURES ( POSH) LIMITED, CHANNEL 4 TELEVISION CORPORATION AND THE BRITISH FILM INSTITUTE