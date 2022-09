Trop jeune pour être mère

1 téléfilm

Jacey, étudiante modèle de 16 ans, découvre qu'elle est enceinte. La jeune fille décide de le garder, mais l'enfant sera considéré comme celui de sa mère et non comme le sien. Malheureuse de ne pas partager ce miracle avec le jeune père de Charlie, aussi irresponsable qu'elle, Jacey trouve du réconfort auprès de Donna la conseillère d'orientation... © RHI ENTERTAINMENT INC