Retrouvez Justine Schofield au pied du Mont Fuji, à Shizuoka au Japon. Dans cet endroit d'une beauté exceptionnelle, la cheffe la plus regardée d'Australie va découvrir les spécialités culinaires, les produits locaux, rencontrer différents producteurs et artisans et apprendre leurs techniques traditionnelles. Embarquez pour ce voyage culinaire et, si le cœur vous en dit, suivez ses recettes et cuisinez avec elle ! © PARADE MEDIA GROUP LIMITED