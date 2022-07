Enquêtes gourmandes : Meurtre al dente

1 téléfilm

Le lieutenant Maggie Price et le détective gastronome Henry Roth doivent de nouveau unir leurs forces et mener l'enquête suite à l'étrange cambriolage du Carmella, le restaurant de Leo et Claudia, des amis d'Henry. Alors que le mystère entourant l'intrusion au Carmella s'épaissit et qu'un ancien petit ami de Maggie, Steve, tente de renouer contact, Leo est retrouvé sans vie à l'hôpital. La liste des suspects s'allonge et une sombre histoire d'héritage familial refait surface... © MUSE ENTERTAINMENT ENTERPRISES