La ville des amoureux

Organisatrice de mariage, Zoe retourne quelques jours dans sa ville natale pour aider ses parents dans leur restaurant. Elle retrouve Will, son amour de jeunesse, et envisage de racheter sa ferme familiale pour la restaurer et y organiser des mariages. D'abord opposé à cette idée, Will va finalement aider Zoe dans son projet… © Reel One

