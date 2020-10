Magazine | Société

« Minute par Minute » revient sur les attentats du 11 septembre 2001. C'est l'un des événements historiques les plus spectaculaires, vécu en temps réel par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Au matin du mardi 11 septembre 2001, dix-neuf terroristes détournent quatre avions de ligne. Deux avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à New York et un troisième sur le Pentagone, siège du département de la Défense, à Washington, tuant toutes les personnes à bord et de nombreuses autres travaillant dans ces immeubles. Les deux tours (dont les sommets culminent à un peu plus de 415 m) s'effondrent moins de deux heures plus tard. Le quatrième avion, volant en direction de Washington, s'écrase en rase campagne en Pennsylvanie, après que des passagers et membres d'équipage, prévenus par téléphone de ce qui se passait ailleurs, ont essayé d'en reprendre le contrôle. Cette attaque a provoqué un choc psychologique considérable aux États-Unis mais également dans le monde entier. On se souvient tous de l'endroit où l'on se trouvait ce 11 septembre tellement personne n'imaginait possible une telle attaque contre la première puissance mondiale. Ces attentats seront à l'origine d'une des plus grandes chasses à l'homme : celle d'Oussama Ben Laden, le commanditaire présumé de ces attentats à la tête de l'organisation terroriste Al-Quaïda.