Sur les planches du théâtre des 2 ânes sont nés les plus grands humoristes. Ce lieu mythique fête son jubilé cette année ; l'occasion de retracer son histoire dans un documentaire exceptionnel ! Son nom cache une rareté intellectuelle, une race poitevine centenaire. Sa longévité n'a d'égale que son insolence. La guerre a eu sa peau mais il a su faire peau neuve pour mieux braire. Les politiques les plus intelligents ont goûté son humour gaulois et les autres l'ont regretté ! © PARIS PREMIERE