Nouveau Nouveau

Legacy, notre héritage

Dix ans après le film « Home » qui a connu un succès planétaire, Yann Arthus- Bertrand revient, avec « Legacy », sur sa vie et cinquante ans d'engagement. C'est son film le plus personnel. Le photographe et réalisateur raconte avec émotion l'histoire de l'homme et de la nature. Il livre une vision sensible et radicale de notre monde qu'il a vu se dégrader le temps d'une génération. Il dévoile une planète plus que jamais en souffrance, une humanité déboussolée, se mentant à elle-même depuis d...