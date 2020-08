Cuisine

La première criminelle du jour ne vous est pas inconnue. Il s'agit de l'humoriste Caroline Vigneaux. Cette dernière est très fière de ses origines lorraines et adore la quiche du même nom. Elle tient sa recette de sa grand-mère et est persuadée de la faire dans les règles de l'art… enfin presque ! Parce qu'elle n'aime pas passer beaucoup de temps en cuisine, Caroline s'arrange un peu de la recette traditionnelle : pâte industrielle, lardons industriels, pesage aléatoire, cuisson hasardeuse… La Lorraine tire un peu la tête en voyant le résultat de sa quiche. Et ce ne sont pas ses amis qui diront le contraire. Heureusement, Norbert a 3 heures pour montrer à Caroline comment réaliser une quiche lorraine originale, savoureuse et express. Le tout dans la bonne humeur ! Place ensuite à Youri, qui a fait de l'originalité et des surprises son credo, dans la vie et en cuisine. Résultat des courses : un « gâteau » mi-salé, mi-sucré. D'un côté, Youri mélange du chocolat et de la banane. Et de l'autre, il mélange des tomates et des carottes. Le tout sur une base de gâteau au yaourt « sans yaourt ». Cela n'a aucun sens et seul Youri semble l'ignorer. Tous ses proches ont renoncé à ses innovations culinaires. C'est d'ailleurs son frère qui a lancé un S.O.S à Norbert pour remettre de délinquant pâtissier dans le droit chemin des fourneaux.