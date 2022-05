The faces of Fortnite

1 documentaire

Lancé en 2017, Fortnite est le jeu en ligne le plus streamé et regardé de l'industrie du jeu vidéo. Devenu un véritable phénomène de société, ce jeu a attiré plus de 125 millions de joueurs en moins d'un an et généré plusieurs centaines de millions de dollars par mois. Découvrez les acteurs d'un succès qui dépasse l'entendement... © Flame Distribution limited