Dans une maternité, tout peut arriver à n’importe quel moment. C’est pourquoi elles ont été classées en 3 catégories : niveau 1, 2 et 3. Plus le niveau est élevé, plus les équipements sont importants et permettent de prendre en charge longtemps les mamans et leurs enfants. Lens, Montpellier, Antony, Martigues ou Bry-sur-Marne : 5 maternités de niveau 2 et 3 ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour suivre en immersion le travail au quotidien, de jour comme de nuit, de 8 sages-femmes. © AH ! PRODUCTION