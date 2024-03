Dans un hôtel unique en son genre à Antigua, aux Caraïbes, des personnes en surpoids vont vivre une expérience qui va bouleverser leur vie. Entre vacances sans préjugés et activités organisées pour défier leurs peurs les plus profondes, eux qui, en arrivant, souffraient d’un terrible manque de confiance, auront-ils enfin appris à s’accepter quand viendra l’heure du départ ? © MMXXI SPUN GOLD TV LTD