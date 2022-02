Les Marseillais vous donnent rendez-vous pour une émission spéciale en direct sur 6play, présentée par Marion Gagnot. Ensemble et dans la bonne humeur, ils vont vous dévoiler leurs impressions sur les nouveaux, partager, partager leurs souvenirs, découvrir des images inédites de cette saison anniversaire. Mais aussi revenir sur cet incroyable piège qui leur a été tendu à leur arrivée au Mexique pour fêter leurs 10 ans à l’antenne et qu’ils ne sont pas prêts d’oublier ! Et ce n’est pas tout : les Marseillais répondront en direct à toutes vos questions ! © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE

