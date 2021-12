Grossesses nerveuses

1 spectacle

Le soir où Mathilde réunit son mari, sa fille, son gendre, son fils et ses amis pour leur annoncer qu'elle est enceinte, elle fait l'effet d'une bombe ! Car, tout le monde sait que non seulement Mathilde a eu son « retour d'âge » il y a déjà « un certain temps » mais aussi que son mari et elle font chambre à part. Alors ? Eh bien, tout va exploser ! Et les situations et les quiproquos qui vont en découler seront totalement rocambolesques et déjantés. © La Compagnie des Indes