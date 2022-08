L'autoroute de l'enfer

1 documentaire

Aux États-Unis, le massif des Rocheuses est une immense barrière montagneuse de 3 000 km, grande comme 3 fois les Alpes ! Il est traversé par l'Interstate 80 et 90, deux autoroutes qui relient l'ouest à l'est du pays. Connues dans le monde entier pour ses paysages et ses parcs naturels, les Rocheuses se transforment en hiver en un vaste piège pour des millions d'automobilistes. Le froid, le blizzard et la neige créent des conditions de circulation parmi les plus extrêmes au monde. © IMPALA PRESSE