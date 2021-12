ABBA : l'histoire secrète de leurs tubes

1 documentaire

ABBA a transformé le visage de la musique pop avec ses chansons inoubliables. Ce documentaire explique le développement personnel et musical du groupe suédois à travers trois de leurs plus grands succès : depuis leurs débuts folkloriques suédois jusqu'à la création du son ABBA avec « Mamma mia » ; la reconnaissance mondiale avec le mythique « Dancing queen » ; et enfin, la fusion de leur vie personnelle et de leur écriture qui donna naissance à « The winner takes it all ». © VIACOM ENTERPRISES