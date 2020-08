Divertissement

Dans cet épisode, Norbert et Jean vont faire face à leur pire cauchemar : des enfants qui n'aiment rien, et surtout pas les aliments qu'ils doivent leur faire manger ! Armés de leur technique et leur inventivité, Norbert et Jean vont complètement transformer betteraves, brocolis et saumon. Au programme, techniques de base de la cuisine, comme ôter les arrêtes d'un saumon, astuces faciles, comme la préparation d'île flottante au micro-onde, et présentation originale, comme le dôme de caramel… Mais cela sera-t-il suffisant pour faire aimer ces ingrédients aux enfants ?