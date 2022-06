Paris in love

Icône de la mode, entrepreneure et DJ, Paris Hilton se prépare à épouser son amoureux Carter Reum. Suivez Paris à travers toutes les étapes importantes de la planification de son mariage : de la fête de fiançailles à New York, l’achat de la robe de mariée, la recherche des lieux parfaits pour la célébration durant trois jours, la soirée entre célibataires à Las Vegas et à la douche nuptiale organisée par Kathy Hilton… Découvrez tous les préparatifs de la fête la plus médiatisée de l’année ! © WARNER BROS INTERNATIONAL TV PROD LTD

