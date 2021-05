Divertissement | Cuisine | Compétition

Chaque semaine, un duel exceptionnel opposant des binômes de pâtissiers, prêts à tout pour la victoire, prendra place sous le tente du « Meilleur Pâtissier Professionnel ». D'un côté les binômes de professionnels, qui s'illustrent chaque semaine dans le concours. Face à eux, la crème de la crème du Meilleur Pâtissier amateur. Ces derniers auront quand même un avantage : celui de choisir le thème de l'épreuve. Afin de les départager, nos binômes recevront la visite exceptionnelle de grands chefs pâtissiers. Le tout sous la houlette complice et gourmande de Julia Vignali. Pour ce premier duel aussi délicieux qu'audacieux s'opposent côté professionnel Antonio et Christian, père et fils qui s'aiment autant qu'ils se chamaillent. Dans le coin des amateurs, on retrouve François, demi-finaliste de la 8e saison du meilleur pâtissier, toujours aussi détendu et zen, accompagné de son complice de la saison, Mohamed, toujours aussi survolté et stressé. Et pour affronter les pâtissiers professionnels, François et Mohamed ont choisi de les défier sur la tarte au citron meringuée. Pour départager les revisites gourmandes de la célèbre tarte au citron, place à Nicolas Haelewyn, talentueux chef pâtissier passé par de grandes maisons et aujourd'hui à la tête de sa propre pâtisserie. C'est parti pour 52 minutes de compétition acidulée !