Les Marseillais à Dubaï

62 épisodes

Pour cette nouvelle saison, la grande famille des Marseillais se retrouve à Dubaï, plus en forme que jamais ! Véritable mirage au cœur du désert, avec ses plages de rêve et ses paysages des mille et une nuits, Dubaï la magnifique n'a pas fini de les surprendre ! Et si, ici, tout est possible, plus que jamais Julien, Manon, Jessica, Thibault, Carla, Kevin, Paga, Greg, Maeva, Benji, Océane et Victoria vont devoir redoubler d'efforts pour affronter les épreuves qui les attendent. © Banijay Productions France