Vie de mère

Quarante ans, quatre enfants, un périnée en déroute et beaucoup de responsabilités. Une mère de famille ordinaire, ni Wonder Woman, ni tyrannique, ni démissionnaire, raconte à sa sœur son quotidien dérangé. Elle est OK pour que son aîné de 15 ans organise sa première boum, mais panique devant les 42 ados en pleine montée d'hormones qui débarquent dans son salon. Elle prend sur elle pour emmener la petite dernière à la piscine ou tenter le glamping.... Avec Véronique Gallo. © My Family