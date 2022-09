En camping-car ou en caravane : en route pour l'aventure ! (1/2)

1 documentaire

Les vacances au grand air font rêver de plus en plus de Français. L'an dernier, ils étaient deux millions et demi à choisir cette formule. Camping-cars, caravanes, vans, le choix est vaste pour des vacances en liberté parfois à l'autre bout du monde. © PALLAS TELEVISION