Saviez-vous qu’en Anjou, dans l’ouest, Angers est la 1ère ville verte de France ? Qu’à Terra Botanica on cultive plus de 500 000 plantes venant de tous les continents. Que l’Abbaye Royale de Fontevraud était la plus grande cité monastique du Moyen-Âge. Et que le Bioparc de Doué-la-Fontaine est le seul zoo troglodytique au monde. Cette année, Stéphane Rotenberg vous emmène au cœur des terroirs de l’Anjou Saumur découvrir… la force de la douceur en Anjou.