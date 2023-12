Laura et Martin sont jeunes, beaux et riches. Mariés depuis trois ans, ils semblent former le couple parfait dans leur luxueuse villa au bord de l'océan. Mais sous des dehors harmonieux, leur vie conjugale est un enfer. Laura vit sous le joug despotique de Martin, subissant quotidiennement sa violence. Une promenade en bateau va permettre à la jeune femme de maquiller sa fuite en accident et de recommencer une nouvelle vie... © THE WALT DISNEY COMPANY