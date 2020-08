Maison

Fannie, 31 ans, est responsable des ressources humaines d'une banque. Venue à Paris par amour il y a 2 ans, elle a dû trouver un appartement en urgence puisque son histoire s'est terminée plus vite que prévu. Aujourd'hui, cette trentenaire active veut investir dans son 1er appartement dans la capitale, dans un quartier vivant où elle se sentirait en sécurité. Mais seule et connaissant mal Paris, elle a vraiment besoin d'être épaulée… Ils seront donc 2 à guider Fannie dans sa recherche : Stéphane Plaza et son collaborateur Antoine Blandin ! Ils vont tout mettre en œuvre pour lui dénicher la perle rare. Parviendront-ils à lui trouver son bonheur ? À Lissieu, une commune de 3 000 habitants située à 20 km au nord-ouest de Lyon, vivent Valérie 45 ans, et Jean-Pierre 58 ans, tous les deux cadres de la fonction publique. C'est encore un jeune couple, puisque les tourtereaux sont ensemble depuis seulement 3 ans. Et ils se sont découvert une envie commune : avoir des chambres d'hôtes. Alors pour eux, acheter un bien en commun est le premier pas vers une nouvelle vie ! Le couple recherche une grande maison, car Valérie et Jean-Pierre sont désormais à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. Par ailleurs passionnés de nature et d'animaux, Jean-Pierre a 2 chevaux en pension, et Valérie rêve de créer un élevage d'ânesse. La grande maison de leurs rêves devra donc avoir un énorme terrain. Leur recherche est difficile, ils cherchent depuis plus d'un an, ils ont fait de nombreuses visites, mais n'ont eu pour le moment aucun coup de cœur… Sandra Viricel va se mettre à la recherche de cette grande maison pour que Valérie et Jean-Pierre puissent enfin se lancer dans leur projet. Va-t-elle satisfaire toutes les exigences du couple ? Ibrahim, 32 ans, est fonctionnaire, et Anaïs, 31 ans, est animatrice pour enfants. Ils filent le parfait amour et vont être parents dans quelques semaines. Actuellement en location à Dijon, le couple cherche une maison à acheter au plus vite pour accueillir leur premier enfant. C'est également leur 1er achat ! Ils rêvent d'une maison avec un jardin, mais ne savent vraiment pas comment s'y prendre… Romain Cartier va les aider à sélectionner de belles maisons autour de Dijon pour que leur rêve se réalise enfin. Va-t-il trouver la maison qui correspond à toutes leurs envies ?