Ce nouveau rendez-vous d'investigation décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher. Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs secrets pour vous attirer dans les mailles de leurs filets mais aussi les conseils avisés d'experts pour vous en prémunir. Quand on se fait usurper son identité, ce sont des années de galère qui commencent. La victime se retrouve alors avec des crédits sur le dos, des PV à payer ou encore des comptes bancaires qu'elle n'a jamais ouverts. Un phénomène boosté par l'essor des achats en ligne et des réseaux sociaux. Mais comment se fait-on voler son identité ? « Arnaques ! » a remonté la piste d'escrocs en Afrique qui ont accepté de nous révéler leurs méthodes. Le dépannage à domicile est devenu un fléau. Dans sa dernière enquête, la répression des fraudes dénombrait 6 entreprises sur 10 en infraction ! Avec de tels chiffres, difficile de tomber sur un technicien honnête. D'autant plus compliqué que les nouvelles cibles de ces arnaqueurs sont désormais aussi des serruriers honnêtes, qui se font détourner leurs numéros de téléphone et leur clientèle. « Arnaques ! » révèle des réseaux d'escrocs organisés, une galaxie d'entreprises frauduleuses liées les unes aux autres et particulièrement bien rodées. Du frais en été, du chaud en hiver et des méthodes de ventes illégales, dans ce premier numéro d'« Arnaques ! », Julien Courbet et ses équipes alertent aussi sur des voleurs qui ont trouvé un nouveau moyen de soutirer des dizaines de milliers d'euros à leurs victimes : avec les pompes à chaleurs réversibles. Les journalistes ont recueilli le témoignage d'un commercial repenti. Ils ont aussi piégé deux autres vendeurs. L'occasion de décortiquer leurs stratagèmes et mensonges pour escroquer les victimes.