Alcatraz : les grandes Évasions

2 documentaires

Hellcatraz. L'île du diable d'Amérique. The Rock... Autant de noms pour décrire un même lieu : la prison de haute sécurité la plus impitoyable du monde. Ce documentaire redonne vie aux histoires, vraies et marquantes, de ce que les prisonniers appelaient « Hellcatraz ». Grâce à de nouvelles preuves, des images d'archives jamais vues auparavant et des entretiens avec des gardiens et des détenus, découvrez pourquoi les prisonniers auraient fait n'importe quoi pour tenter l'évasion impossible... © Cineflix