L'INTÉGRALE - Coppola : ouragan, infarctus, mégalomanie... "Apocalypse Now", ou le tournage de l'enfer

Francis Ford Coppola sera de retour au Festival de Cannes le 14 mai 2024. Cinquante ans après sa première Palme d'or, qu'il a obtenue pour son film "Conversation secrète", le réalisateur sera en sélection officielle et fera, à 85 ans, son grand retour sur la Croisette. Il y présentera son film "Megalopolis", annoncé comme son plus grand chef-d'œuvre. Sans doute aussi, celui qui lui coûtera le plus (120 millions de dollars)... Mais Coppola et les finances, c'est une longue histoire d'échecs et de réussites. Car Coppola c'est l'anti-Hollywood ! L'homme qui a marqué des générations avec "Le Parrain", et qui, par sa mégalomanie, a imposé non seulement sa vision du cinéma mais aussi sa façon unique de procéder. Une méthode parfois destructrice, comme pour ce tournage cauchemardesque du film "Apocalypse Now", que Confidentiel vous raconte. Pour en parler, Confidentiel reçoit l'auteur Amazing Ameziane, à qui l'on doit l'excellente bande-dessinée,"Don Coppola" (éditions du Rocher).