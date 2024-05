Hier|25:13

Assassinat de Yann Piat : 30 ans après, retour sur le "choc énorme" provoqué par la mort de cette députée

25 février 1994. Yann Piat, députée du Var, sort de sa permanence à Hyères. Au débouché d'un lacet, un motard qui suivait son véhicule fait feu et la blesse. Lorsqu'ils arrivent sur place, les secours constatent son décès. À ce jour, elle est la première et seule femme députée assassinée en France. Qui pouvait en vouloir à cette élue passée du Front national à l'UDF ? Son engagement contre le trafic de drogue et la délinquance qui gangrénaient la ville surnommée "Hyères-les-Bombes" lui a-t-il été fatal ? La voix du crime de cet épisode présenté par Jean-Alphonse Richard, c'est Jean-Pierre Bonicco. Journaliste aujourd'hui retraité, il a suivi toute l'affaire pour le journal "Var Matin" et a publié le livre "Autopsie d'un crime exquis. L'assassinat de Yann Piat" en 1999 (Bartillat).