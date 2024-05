Hier|16:40

Comment dresse-t-on un portrait-robot génétique grâce à l'ADN ?

"Immersions", le podcast des meilleurs reportages de RTL, accueille "Les Experts du crime", une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Welter, journaliste spécialiste des faits divers pour C Productions. Dans cet épisode des "Experts du crime", vous allez découvrir un service unique en France, il s'agit d'une spécialité méconnue et pour le moins insolite. Le portrait-robot génétique. Tout le monde connaît le portrait-robot en noir et blanc établi par les enquêteurs avec l'aide de témoins, mais à partir de l'ADN on peut désormais faire une description physique d'un individu.