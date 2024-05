Hier|39:12

L'INTÉGRALE - Georges Pouille : le tueur sans visage de Voreppe

REDIFF - Il n'avait que quinze ans quand il a commis son premier meurtre et il a fallu 22 ans pour que la justice rattrape cet homme. Le dénommé Georges Pouille, criminel qui n'a jamais quitté la région où il est né. Un tueur de proximité, par rage et exaspération. Dans le sillage de ce meurtrier silencieux, on va retrouver les corps de deux petites filles Sarah, 6 ans, puis Saida, 10 ans. Il ne leur a laissé aucune chance puis a fini par les abandonner dans un coin en réussissant à se faire oublier. Retrouvez tous les jours en podcast le décryptage d'un faits divers, d'un crime ou d'une énigme judiciaire par Jean-Alphonse Richard, entouré de spécialistes, et de témoins d'affaires criminelles. Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 01 mai 2024