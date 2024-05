Hier|2:45:38

RTL FOOT - Dernière chance pour Lens et Lorient ?

Deux matches en ouverture de la 32e journée ce vendredi. A 19h, Toulouse accueille Montpellier. Même si le MHSC n'est pas mathématiquement sauvé, les deux équipes devraient vivre une fin de championnat sereine. Puis, à 21h, Lens reçoit Lorient à Bollaert. Les Nordistes, 6e et en position de qualification pour la Ligue Europa Conférence, sont en difficulté depuis plusieurs semaines et ne doivent pas se rater sous peine de laisser échapper une compétition continentale la saison prochaine. La situation est bien plus préoccupante pour les Merlus, 17e et relégables. Une nouvelle défaite et la perspective d'une descente en L2 prendrait encore plus d'épaisseur. A vivre dans RTL Foot dès 20h. Ecoutez RTL Foot avec Éric Silvestro du 03 mai 2024