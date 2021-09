Les Quatre Filles du Docteur March

1 film

En pleine guerre de Sécession et alors que leur père est au front, Jo, Beth, Amy et Meg March vivent avec leur mère dans leur maison du Massachusetts. Histoires sentimentales et drames vont venir bouleverser le quotidien des quatre sœurs... Un film de Gillian Armstrong, adapté du roman de Louisa May Alcott, avec Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes, Susan Sarandon... © Sony